Alex Di Giorgio corteggiato dalla tv: voci clamorose, ecco dove vorrebbe piazzarlo Signorini "dalla vasca alle passerelle": la nuova vita del campione di nuoto Alex Di Giorgio potrebbe riservare una vera bomba. L'arrivo nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe dietro l'angolo. Condizionale d'obbligo, sempre. Ma si sa: le ipotesi sul programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, molto spesso, diventano realtà. Ed ora Alex, uno dei campioni più medagliati, svela qualcosa di sensazionale nel corso di Trends&Celebrities, su RTL102.5 News. Il campione di nuoto parla per la prima volta dopo mesi e mesi di silenzio. E dice: "Faccio il modello da qualche tempo, ma il nuoto resta la mia grande passione", dice durante Trends&Celebrities. "Da 27 anni vivo con il sapore del cloro nel naso", puntualizza. I numeri della sua carriera sono davvero straordinari: in dieci anni, dal 2008 al

