Un ricordo di Mario Andrea Rigoni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Venerdì scorso è morto Mario Andrea Rigoni. Era professore emerito all'Università di Padova, illustre studioso di Leopardi, amico e traduttore di Cioran, saggista, narratore e poeta. La lunga e dolorosa malattia non gli aveva impedito di ritoccare e controllare fino all'estremo i suoi ultimi lavori, una nuova edizione del Pensiero di Leopardi (La Scuola di Pitagora) e un secondo libro di poesie (dopo Colloqui con il mio demone, Elliot 2021), "testamentario", come lo battezzò pochi giorni fa chiacchierando ancora spigliatamente, nonostante le sofferenze, nel giardino di casa, tra glicini e arbusti, luci e ombre di fine estate. È stato un innovativo lettore di Leopardi, un dotto esploratore della letteratura emblematica cinquecentesca e barocca, un sodale dell'aforisma; l'amicizia risale alla giovinezza e trovò una prima brillante ...

Un ricordo di Mario Andrea Rigoni Rifletteva infatti Mario Rigoni con spietata autoironia nei Fondi di cassetto: 'Mi sono convertito alla vita, adesso che è finita. Ultimo inganno: troppo denigrata, forse si è vendicata'. In uno dei ...

Il regista: «Ricordo Mario Mieli artista eclettico e dimenticato» La Provincia Pavese Un ricordo di Mario Andrea Rigoni È morto lo studioso, narratore e poeta, professore emerito all'Università di Padova. Lettore originale di Leopardi, amico e traduttore di Cioran. Era capace di parlare leggermente di cose gravi e seri ...

A Mombaruzzo inaugurata la lapide in ricordo del comandante partigiano Piero Boidi fotogallery Domenica 17 ottobre è stata inaugurata a Mombaruzzo la lapide in ricordo del comandante partigiano Piero Boidi, medaglia d’argento al valor militare, ...

