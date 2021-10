Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno il governo stringe sulla manovra alle riunioni si sono susseguite per tutto il weekend e procedo anche oggi per comporre il documento programmatico di bilancio che va inviata a Bruxelles il prima possibile il documento che contiene lo stato della manovra è atteso in consiglio dei ministri domani mentre in parallelo prosegui la scrittura delle norme vedere e proprie della legge di bilancio che potrebbe anche essere approvate un consiglio dei ministri successivo il Ministro dell’Economia e Daniele Franco che nel fine ha fatto il punto anche con qualche ministro sulle richieste gli spazi effettivi per gli interventi oggi ha ridotto al minimo i suoi impegni proprio per tirare le fila tu insieme Non ti rinfaccio in corso non comprerò dei manifestanti nel primo lunedì dopo le elezioni del ...