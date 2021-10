Temptation Island: Antonella Fiordelisi contro Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata protagonista di uno degli scherzi organizzati dalla trasmissione condotta da Enrico Papi “Scherzi a Parte”. L’influencer, su Instagram, si è mostrata ancora irritata dalla presunta lite che ci sarebbe stata dietro le quinte con Elisabetta Gregoraci! Antonella Fiordelisi, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed ex tentatrice di Temptation Island, torna a far discutere. L’influencer, infatti, è stata una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021), ex fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata protagonista di uno degli scherzi organizzati dalla trasmissione condotta da Enrico Papi “Scherzi a Parte”. L’influencer, su Instagram, si è mostrata ancora irritata dalla presunta lite che ci sarebbe stata dietro le quinte con, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed ex tentatrice di, torna a far discutere. L’influencer, infatti, è stata una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

felpavto : @trash_italiano peggio della langella che si è tatuata la data di quando era tentatrice a temptation island - Dreambig51234 : Quest'anno il gf è un mix tra uomini e donne, temptation island e la prova del cuoco Di vero gf ancora vedo nulla ????? #gfvip - http_gayalaand : RT @INYOUREYESZ4YN: No vabbè ma a cosa sto assistendo pazzeschi comunque io voglio Wanda e Icardi a Temptation Island - gladysmayd : petizione per mandare wanda e icardi a temptation island - INYOUREYESZ4YN : No vabbè ma a cosa sto assistendo pazzeschi comunque io voglio Wanda e Icardi a Temptation Island -