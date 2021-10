TEAMGROUP Cardea A440 | Presentata la nuova SSD M 2 per lo storage PS5

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Subito dopo l’aggiornamento di PS5,annuncia, un nuovo SSD M.2 utilizzabile come espansione di memoria della console A pochi giorni dall’uscita del nuovo aggiornamento Sony, il marchio di giochi diha rilasciato l’SSD PCIe M.2 della serie speciale T-ForcePro per l’espansione dell’archiviazione di PS5. La tecnologia usata L’ssd utilizza l’ultima interfaccia PCIe Gen4x4 e offre fino a 4 TB di capacità di archiviazione. Oltre alle esorbitanti velocità in lettura/scrittura, l’SSD è il primo del settore con un dissipatore in grafene bianco. Testimonianza, questa, dell’impegno diper fornire il meglio ai propri utenti. Le velocità esorbitanti di cui parlavamo prima possono anche tradursi in numeri: 7.400/7.000 MB/s. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TEAMGROUP Cardea

tuttoteK

In ogni caso, le unità T - ForceLiquid II disono ancora in fase di sviluppo, quindi non ci resta altro che attendere ancora un po' per vederle in commercio e testarle a dovere.... ma la taiwanesesta lavorando su una nuova famiglia di proposte caratterizzata da un sistema di raffreddamento all - in - one (AIO) . Della nuova serie T - ForceLiquid II , ...Subito dopo l'aggiornamento di PS5, Teamgroup annuncia Cardea A440, un nuovo SSD M.2 utilizzabile come espansione di memoria della console.