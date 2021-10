Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino sta per tornare e nel weekend ci sarà il consueto antipasto con il gigante di Soelden. Sul ghiacciaio del Rettenbach comincia la nuova stagione e c’è davvero grande attesa in casa Italia, dove soprattutto al femminile la squadra azzurra si presenta con ambizioni molto importanti. Nella passata stagione ci fu una strepitosa doppietta italiana con il successo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le due sono ancora tra le principali favorite per la vittoria finale, ma la concorrenza è elevatissima, con tante rivali da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che, con la rivoluzione del Calendario, può puntare alla vittoria della classifica generale proprio come le sue ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladeldi scista per tornare e nel weekend ci sarà il consueto antipasto con il gigante di. Sul ghiacciaio del Rettenbach comincia la nuova stagione e c’è davvero grande attesa in casa Italia, dove soprattutto al femminile la squadra azzurra si presenta con ambizioni molto importanti. Nella passata stagione ci fu una strepitosa doppietta italiana con il successo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le due sono ancora tra le principali favorite per la vittoria finale, ma la concorrenza è elevatissima, con tante rivali da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che, con la rivoluzione del, può puntare alla vittoria della classifica generale proprio come le sue ...

