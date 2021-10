Roma | maxi rissa in strada tra cocci e sprangate | 8 persone in fuga e un ferito grave

(Di lunedì 18 ottobre 2021)in via Prenestina atra due gruppi rival i. Diversi uomini sono stati coinvolti in unatra via Alberto da Giussano e via Prenestina dove sono volati diversie persino una ...

Advertising

CasilinaNews : Maxi rissa in zona #Prenestina: un uomo in codice rosso - Alex_Bruzzi1975 : RT @PBerizzi: La maxi croce celtica dipinta sull'asfalto e visibile anche dal satellite e i fasci littori sui paletti-dissuasori. Gli uffic… - AMonserrato : 'Arrendetevi' o saremo il vostro incubo maggiore, veniamo lì a Roma con maxi super amplificatori a sparare canzoni… - giu_rassic : RT @PBerizzi: La maxi croce celtica dipinta sull'asfalto e visibile anche dal satellite e i fasci littori sui paletti-dissuasori. Gli uffic… - luvarras : RT @PBerizzi: La maxi croce celtica dipinta sull'asfalto e visibile anche dal satellite e i fasci littori sui paletti-dissuasori. Gli uffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

RomaToday

rissa in via Prenestina atra due gruppi rival i. Diversi uomini sono stati coinvolti in una rissa tra via Alberto da Giussano e via Prenestina dove sono volati diversi cocci e persino una ...E' questo il 'cuorè dell'inchiesta della procura diche - è la novità emersa oggi - vede ... sempre in merito alla- commessa di mascherine made in China. Mascherine che - nuovo colpo di ...Maxi rissa in via Prenestina a Roma tra due gruppi rivali. Diversi uomini sono stati coinvolti in una rissa tra via Alberto da Giussano e via Prenestina dove sono volati diversi cocci e ...Su disposizione della Procura di Roma, stamane la Guardia di Finanza ha bussato sia alla struttura commissariale nazionale, che alle strutture regionali, esibendo un decreto di sequestro delle ‘masche ...