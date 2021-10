Porto-Milan, Leao: “Domani per noi sarà una finale. Ora sento di poter fare la differenza in ogni partita” (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’attaccante del Milan, Rafael Leao, alla vigilia del match contro il Porto valevole per la terza giornata della fase a girone di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Stefano Pioli: “Mi è mancata continuità in passato, ma adesso sono riuscito a trovare grazie all’allenatore e ai miei compagni. Giocare contro il Porto è sempre difficile, Domani per noi sarà una finale. Vogliamo vincere e provare a superare il girone. Vogliamo partire forte e fare subito gol, affrontiamo una squadra forte. In ogni partita cerco di crescere, sono in un grande club come il Milan che mi permette di migliorare costantemente. Anche il Porto cercherà di partire forte, ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’attaccante del, Rafael, alla vigilia del match contro ilvalevole per la terza giornata della fase a girone di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Stefano Pioli: “Mi è mancata continuità in passato, ma adesso sono riuscito a trovare grazie all’allenatore e ai miei compagni. Giocare contro ilè sempre difficile,per noiuna. Vogliamo vincere e provare a superare il girone. Vogliamo partire forte esubito gol, affrontiamo una squadra forte. Incerco di crescere, sono in un grande club come ilche mi permette di migliorare costantemente. Anche ilcercherà di partire forte, ...

