Per il bosco della memoria raccolti 23mila euro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. Ammonta a 23mila euro il totale delle donazioni raccolte per il progetto del bosco della memoria, promosso dall’Associazione dei Comuni virtuosi e dal Comune di Bergamo, in corso di realizzazione al Parco della Trucca di Bergamo. Sono 13mila euro quelli raccolti da privati e aziende sui Fondi Ascom Confcommercio Bergamo e Aspan Panificatori Bergamaschi, cui si aggiungono 10 mila euro di contributo di Fondazione Comunità Bergamasca. Le due associazioni hanno infatti istituito presso la Fondazione due fondi, Ascom nel 2007 e Aspan nel 2003, con l’obiettivo di raccogliere donazioni per sostenere progetti di solidarietà sociale e per esprimere l’attenzione alla comunità da parte di tutti coloro che lavorano nel commercio, nel ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. Ammonta ail totale delle donazioni raccolte per il progetto del, promosso dall’Associazione dei Comuni virtuosi e dal Comune di Bergamo, in corso di realizzazione al ParcoTrucca di Bergamo. Sono 13milaquellida privati e aziende sui Fondi Ascom Confcommercio Bergamo e Aspan Panificatori Bergamaschi, cui si aggiungono 10 miladi contributo di Fondazione Comunità Bergamasca. Le due associazioni hanno infatti istituito presso la Fondazione due fondi, Ascom nel 2007 e Aspan nel 2003, con l’obiettivo di raccogliere donazioni per sostenere progetti di solidarietà sociale e per esprimere l’attenzione alla comunità da parte di tutti coloro che lavorano nel commercio, nel ...

Mairon_AAI : @quinonsischerza È la voce svampita un po’ da vestale del bosco nel periodo dell’Ostara. Ti frega quella. Altriment… - AleGrifeo : @Compagno_Pert @giangolz Vero ma non dimentichiamoci che restano minoranza. Sai quella storia che dice che fa più r… - nadbitti : RT @adelestancati: Immergermi nel bosco mi è sempre di grande aiuto per far tacere il passato e per pensare a un nuovo inizio #inTerraStr… - AnnaAurora73 : I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi; sono più pericolosi gli uomini comuni, i f… - filippocioni : RT @_av0n: Un dì tornata dal bosco ho raccontato al bar di come, due con cane, ci siamo messi a urlare per evitare di passare da caprioli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per bosco Dal 1993 a oggi il Comune di Trento ha piantato 30 mila alberi, uno per ogni bambino nato Le prime piante messe a dimora negli anni Novanta sono già diventate un bosco e forse avranno perso ... Per esempio, i nati nel 1993, troveranno i loro alberi - circa mille tra Pini silvestri, Faggi e ...

L'Amen rialza subito la testa sbancando Agliana Sabato prossimo l'Amen tornerà davanti al pubblico amico ospitando al Palasport Estra il Don Bosco Livorno, la gara è stata anticipata alle ore 17. In vista di questo incontro e per evitare ...

Monza: ultimo miglio per il Bosco verticale, «siamo pronti a iniziare» Il Cittadino di Monza e Brianza Legambiente: flash mob a Capo Feto per la tutela dell’area Domenica 17 ottobre su iniziativa di Legambiente Sicilia si sono svolti 6 flash mob, nelle aree preziose di: Monte Mimiani, Bosco di Sperlinga, Capo ...

"Vaia: il valore della rinascita", dal 28 al 31 ottobre A tre anni dalla devastante tempesta che ha trasformato il paesaggio di tante località alpine, l'iniziativa "Vaia: il valore della rinascita", dal 28 al 31 ottobre nelle Valli di Fassa e Fiemme, in Tr ...

Le prime piante messe a dimora negli anni Novanta sono già diventate une forse avranno perso ...esempio, i nati nel 1993, troveranno i loro alberi - circa mille tra Pini silvestri, Faggi e ...Sabato prossimo l'Amen tornerà davanti al pubblico amico ospitando al Palasport Estra il DonLivorno, la gara è stata anticipata alle ore 17. In vista di questo incontro eevitare ...Domenica 17 ottobre su iniziativa di Legambiente Sicilia si sono svolti 6 flash mob, nelle aree preziose di: Monte Mimiani, Bosco di Sperlinga, Capo ...A tre anni dalla devastante tempesta che ha trasformato il paesaggio di tante località alpine, l'iniziativa "Vaia: il valore della rinascita", dal 28 al 31 ottobre nelle Valli di Fassa e Fiemme, in Tr ...