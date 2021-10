Parma, Buffon: “Andiamo avanti con umiltà per trasformare i fischi in applausi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianluigi Buffon ha commentato su Twitter il difficile momento del suo Parma. Gli emiliani nell’ultimo match hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Monza e hanno collezionato appena tre punti nelle ultime cinque uscite. Queste le parole dell’ex portiere della Juventus: “Andiamo avanti con umiltà. Accettiamo i fischi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianluigiha commentato su Twitter il difficile momento del suo. Gli emiliani nell’ultimo match hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Monza e hanno collezionato appena tre punti nelle ultime cinque uscite. Queste le parole dell’ex portiere della Juventus: “con. Accettiamo i, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà”. SportFace.

