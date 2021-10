Papa: vaccini a paesi poveri non siano elemosine pietose (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi il pontefice ha ricevuto i membri della fondazione del Campus Bio-medico di Roma lodando quanto fanno per favorire la "ricerca dello sviluppo umano" la tutela della salute dei cittadini quando invece per alcuni "purtroppo, si inseguono le vie redditizie degli utili, dimenticando che prima delle opportunità di guadagno ci sono le necessità degli ammalati" Leggi su rainews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi il pontefice ha ricevuto i membri della fondazione del Campus Bio-medico di Roma lodando quanto fanno per favorire la "ricerca dello sviluppo umano" la tutela della salute dei cittadini quando invece per alcuni "purtroppo, si inseguono le vie redditizie degli utili, dimenticando che prima delle opportunità di guadagno ci sono le necessità degli ammalati"

