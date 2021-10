Nuovo colpo a sorpresa di Wanda | “Mi piace questa mano senza anello”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua la guerra fredda sui social tra Mauro Icardi eNara. Nonostante ieri l’attaccante argentino sia volato a Milano per cercare di recuperare il rapporto con la sua compagna e agente, dopo che lei lo aveva accusato di tradimento sui social, oggi sembra che nulla sia stato risolto. A testimoniarlo un’ennesima storia su Instagram diNara in cui si vede la foto della suae il commento “Midi più la mia” L’ennesimo esplicito riferimento alla fine della sua storia con l’attaccante del Psg. Una veraper i tanfi followers che nelle ultime ore avevano sperato in una rappacificazione tra i due, anche dopo le immagini postate da Icardi nella sera di ieri, le prime due con solo loro, mentre l’ultima con tutti ...

Advertising

napolista : La showgirl argentina con una storia su Instagram smentisce la possibilità di una pace fatta con Icardi - ILGIRASOLE4 : Niente di nuovo... solo che Pechino dispone di un super missile in grado di colpire e affondare una delle gigantes… - Yuro_23 : RT @CorSport: #Icardi-#Wanda, nuovo colpo di scena: 'Meglio senza anello' - CorSport : #Icardi-#Wanda, nuovo colpo di scena: 'Meglio senza anello' - honirojournal : VALE PAIN: fuori il video di “1 Colpo” , il nuovo singolo feat. Neima Ezza -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo colpo

Sai che ci vorrebbe undi senno per frenarti e non portarti sempre un po' più in là, sai che ... un passaggio che presuppone la fine in un principio, l'entrata in una dimensione diversa. ...Giocando al calcio, soffrendo e piazzando ilvincente con il suo bomber Osimhen. È stato ... È voluto essere diprotagonista. Penalizzando i giallorossi . Segui la Serie A TIM su DAZN. ...Intorno alla metà del periodo la partita si accende, con le squadre che si rispondono colpo su colpo; le triple di Biagi e Cannone valgono il nuovo -5 Quarrata (33-28) che costringe coach Spinello al ...L'indiscrezione è apparsa poche ore fa riferimento ad un brevetto che fa figurare un piccolo notch nella scocca di un ipotetico futuro MacBook Pro di Apple. L'idea è dunque quella di posizionare una f ...