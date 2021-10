Nettuno | dopo 77 anni spunta la tessera di previdenza di un soldato americano

(Di lunedì 18 ottobre 2021)– Unadisociale statunitense vecchia di 77: è lo straordinario reperto rinvenuto dal Gruppo ricerche storiche Nettunia – Aps durante una battuta di ricerca nei luoghi dello sbarco alleato del 1944. “Un reperto raro e personale, risalente all’Operazione Shingle”, spiega Lorenzo Tarquini, presidente del Gruppo. “Questo documento – racconta – ci ha permesso di risalire in poco tempo, incrociando i dati del reduci nei vari data base da cui attingiamo solitamente, al suo proprietario: ilRene E. Beauregard, per gli amici Mister B”. Nato a Central Falls, “Mister B” era il figlio del defunto Jeremiah e di Aldea (Joubert) Beauregard, e ha risieduto a Cumberland negli ultimi 52. “Rene – continua Tarquini – è cresciuto a Seekonk ed è entrato ...

