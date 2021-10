Maccarese | Severini | “Approvata la messa in sicurezza di via Reggiani”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione della mozione sullaindi via: un’arteria fondamentale che collega via Tre Denari con viale Castel san Giorgio e che viene percorsa a piedi da numerosi ragazzi per raggiungere il Liceo Leonardo Da Vinci dalla stazione di”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge: “Via, versa infatti in condizioni di degrado ed incuria, con marciapiedi impraticabili e nessunaper i pedoni. L’urgenza di questo intervento era già stata discussa in Commissione Ambiente ma, il 17 settembre scorso, il servizio di ‘Pronto Decoro’ ha interessato solo un piccolo tratto della strada, lasciando il resto in ...