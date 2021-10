Lutto nella famiglia di Amici | il dolore dei due big del talent | “Che tristezza…”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Erano partiti in tour in Arabia Saudita, in tutto erano dieci ballerini ed erano pronti a mostrare il loroo. Purtroppo durante il giorno di riposo hanno deciso di fare una gita nel deserto che invece poi si è trasformata in una tragedia. Un incidente automobilistico ha provocato il decesso di tre di loro: Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto. E i celebri colleghi, noti volti del, Giuliano Peparini e Steve La Chance hanno espresso il loro grande dispiacere attraverso delle dichiarazioni pubbliche. L’automobile sulla quale viaggiavano i tre giovani ballerini professionisti è andata fuori strada per poi precipitare in una scarpata. Purtroppo ed inevitabilmente è venuto a mancare anche il conducente e nel dramma è stata coinvolta anche un’altra vettura. I corpi dei tre italiani sono stati recuperati ...