L’IFAB studia l’idea di allungare l’intervallo da 15 a 25 minuti

Il board dell'IFAB studierà nella prossima riunione del 27 ottobre la proposta della Conmebol di allungare l'intervallo fra i due tempi da 15 a 25 minuti. La richiesta è stata avanzata dalla Conmebol come suggerimento per tornei come la Copa Libertadores. La regola 7 del gioco attualmente stabilisce che "i giocatori hanno diritto a un

