Legge di bilancio | verso approvazione DPB domani in Cdm

(Teleborsa) – Il governo accelera sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), atteso da Bruxelles dal 15 ottobre. L'approvazione del documento – secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi – è prevista per domani. In mattinata dovrebbe, infatti, svolgersi la cabina di regia presieduta da Mario Draghi in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio volto a dare il via libera al Dpb. Ci sarà ancora da aspettare, invece, per l'articolato della Legge di bilancio che, con tutta probabilità, sarà al centro nei prossimi giorni di una successiva riunione. Il testo è atteso, a giorni, dalle Camere per l'avvio della sessione di bilancio che quest'anno parte dal Senato. Tra i temi al centro del dibattito politico vi è un ridimensionamento del reddito di cittadinanza che si punta a ...

