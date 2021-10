GF Vip | Manuel Bortuzzo può tornare a camminare | la rivelazione del concorrente

(Di lunedì 18 ottobre 2021) GF Vip,potrà davveroancora? Il nuotatore, protagonista di questa stagione dello show, confida la notizia ai suoi colleghi nella casa. Gli autori del GF Vip 6… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Aveva forse ragione Lulù quindi a dubitare della vicinanza dell'ex tronista al suo? Gf, la provocazione di Sophie aSituazione non chiara neanche ad Alfonso Signorini che infatti la ...GFBortuzzo al veleno con Lulù Selassiè: "Bella mer*a"/ Lei: "Si addice a te" Di recente,Bortuzzo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute condividendo con i suoi ...Chi è stato abituato a sognare insieme ai concorrenti del Grande Fratello per gli amori nati nella casa più spiata d'Italia quest'anno sembra proprio dover rimanere a ...Grande Fratello Vip 2021: diretta e nomination undicesima puntata oggi 18 ottobre. Gli amori nella Casa, la sorpresa per Aldo Montano e nuovi concorrenti?