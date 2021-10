Gazzetta: per Zaniolo distorsione al ginocchio, salterà la Conference League e il Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport dà qualche informazione aggiuntiva sull’infortunio di Nicolò Zaniolo, costretto ad uscire dal campo, ieri, durante Juve-Roma, al 26’, sostituito da El Shaarawy. “distorsione al ginocchio sinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quel ginocchio lì – il sinistro – è quello vittima del secondo infortunio, quello operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo l’infortunio subito il 7 settembre di un anno fa, con la Nazionale, quando in Olanda Nicolò Zaniolo si accasciò e pianse”. All’inizio sembrava un problema di natura muscolare, anche perché l’attaccante giallorosso si toccava il flessore della coscia sinistra. “Una volta rientrato negli spogliatoi, però, si è capito che il problema era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladello Sport dà qualche informazione aggiuntiva sull’infortunio di Nicolò, costretto ad uscire dal campo, ieri, durante Juve-Roma, al 26’, sostituito da El Shaarawy. “alsinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quellì – il sinistro – è quello vittima del secondo infortunio, quello operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo l’infortunio subito il 7 settembre di un anno fa, con la Nazionale, quando in Olanda Nicolòsi accasciò e pianse”. All’inizio sembrava un problema di natura muscolare, anche perché l’attaccante giallorosso si toccava il flessore della coscia sinistra. “Una volta rientrato negli spogliatoi, però, si è capito che il problema era ...

