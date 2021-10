Evergrande - Ufficiale: la ex Saab è in vendita (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Evergrande sta attraversando, ormai da settimane, una grave crisi di liquidità: oberato da debiti per l'equivalente di oltre 300 miliardi di dollari e incapace di rispettare le scadenze sui pagamenti delle cedole dei prestiti obbligazionari, il colosso immobiliare cinese ha iniziato a dismettere diverse sue attività. In vendita, stando ad alcune indiscrezioni di stampa, sono finite anche aziende del campo automobilistico, e in particolare la Nevs (National Electric Vehicle Sweden), che aveva rilevato le linee di assemblaggio e i diritti di produzione di vecchi modelli della Saab, in particolare la 9-3, ma non il marchio della Casa svedese, rimasto di proprietà della divisione aeronautica. La società con sede a Trollhättan aveva vanamente tentato di rilanciare la 9-3 in chiave elettrica. Ora, la conferma della possibile cessione è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lasta attraversando, ormai da settimane, una grave crisi di liquidità: oberato da debiti per l'equivalente di oltre 300 miliardi di dollari e incapace di rispettare le scadenze sui pagamenti delle cedole dei prestiti obbligazionari, il colosso immobiliare cinese ha iniziato a dismettere diverse sue attività. In, stando ad alcune indiscrezioni di stampa, sono finite anche aziende del campo automobilistico, e in particolare la Nevs (National Electric Vehicle Sweden), che aveva rilevato le linee di assemblaggio e i diritti di produzione di vecchi modelli della, in particolare la 9-3, ma non il marchio della Casa svedese, rimasto di proprietà della divisione aeronautica. La società con sede a Trollhättan aveva vanamente tentato di rilanciare la 9-3 in chiave elettrica. Ora, la conferma della possibile cessione è ...

Advertising

NoPossoFaSforzi : Il 23 ottobre scade il termine per la dichiarazione ufficiale di default. L'effetto Evergrande che non paga la terz… - monica_perico : RT @KRISKSB: Evergrande sull’orlo del default, non paga la terza cedola in tre settimane. Il 23 ottobre scade il termine per la dichiarazio… - KRISKSB : Evergrande sull’orlo del default, non paga la terza cedola in tre settimane. Il 23 ottobre scade il termine per la… -