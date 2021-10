Elezioni Roma, Feltri contro Calenda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vittorio Feltri contro Carlo Calenda. Dopo il ballottaggio di Roma, con Roberto Gualtieri eletto sindaco, il direttore di Libero attacca il leader di Azione. “Calenda ha aiutato il Pd come previsto. È un poveraccio senza senno. È condannato all’emarginazione”, twitta Feltri, facendo riferimento alla posizione assunta dall’europarlamentare dopo il primo turno delle Elezioni. “Per ora mi accontento di non essere condannato allo spettacolo poco dignitoso che Lei dà ogni giorno. Per il resto vedremo”, la replica perentoria di Calenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) VittorioCarlo. Dopo il ballottaggio di, con Roberto Gualtieri eletto sindaco, il direttore di Libero attacca il leader di Azione. “ha aiutato il Pd come previsto. È un poveraccio senza senno. È condannato all’emarginazione”, twitta, facendo riferimento alla posizione assunta dall’europarlamentare dopo il primo turno delle. “Per ora mi accontento di non essere condannato allo spettacolo poco dignitoso che Lei dà ogni giorno. Per il resto vedremo”, la replica perentoria di. L'articolo proviene da Italia Sera.

