È stato il fratellino di Viola a sparare la fucilata mortale

Advertising

infoitinterno : Ragazza 15enne uccisa da colpo di fucile – è stato il fratellino 13enne - infoitinterno : Quindicenne uccisa da colpo di fucile, a sparare è stato il fratellino - darlingRirii : Ho finalmente finito squid game ho pianto tutte le mie lacrime la scena del fratellino e la foto con la sorella è s… - MariaRo75100061 : RT @Animal_Genocide: #Brescia, colpo di fucile uccide una quindicenne: a sparare per errore è stato il fratellino di 13 anni. Il fucile da… - infoitinterno : Tragedia di San Felice, è stato il fratellino a tirare il grilletto -

Ultime Notizie dalla rete : stato fratellino

Agenzia ANSA

Perch il dito sul grilletto non era quello del padre, ma quello del figlio, ildi Viola: ... Davanti al pm Francesco Carlo Milanesi ha spiegato che a sparare èil figlio più piccolo, 13 ...... e raddrizzare un torto, e fare un favore al. La lotta tra i due per il possesso della ... Non sarà, forse, fino alla fine, il film che il regista voleva, e che, forse, èfermato dalla ...Una casa con dieci armi e un fucile carico per sbaglio: così è morta la 15enne uccisa per errore dal fratello dalla nostra inviata Ilaria Carra. (ansa). Il padre ha il porto d’armi: è indagato per omi ...Una tragedia nella tragedia. Una ragazza adolescente con la vita stroncata da una fucilata. E il peso che graverà per sempre su un bambino di 13 anni. Perché il dito sul grilletto non era ...