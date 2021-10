È morto Angelo Licheri | l’uomo ragno che cercò di salvare Alfredino Rampi

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Èche 41 anni fa tentò dicalandosi a testa in giù nel pozzo di Vermicino.aveva 77 anni ed era malato da tempo. Costretto su una sedia a rotelle, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma, dove ogni tanto qualche giornalista veniva a intervistarlo. Ribattezzato “”,era un volontario quando arrivò a Vermicino e tentò di, il bambino precipitato in un pozzo la sera del 10 giugno 1981.ebbe anche modo di parlare con il piccolo, in quei lunghissimi 45 minuti in cui restò dentro il pozzo, senza però riuscire a salvarlo. Dopo tre giorni di ...