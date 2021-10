Dipiazza rieletto sindaco di Trieste con il 51 | 4% dei voti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roberto, appoggiato da Lista Civicaper, Lega Salvini Fvg, Noi con l’italia, Cambiamo, Forza Italia e Fratelli d’Italia, è stato confermatodicon il 51,29% per cento dei(38.816 votanti). Al ballottaggio ha superato Francesco Russo, sostenuto da Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città – Združeni Za Drugacno Mesto, Partito Animalista Ambientalista, Lista Russo Punto Franco, Ts 21-26 Russoe Noi Pensionati Insieme, che ha ricevuto 36.858pari al 48,71%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ha battuto Francesco Russo che si è fermato al 48,71% Roberto, appoggiato da Lista Civicaper Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l'italiasindaco, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è stato confermato sindaco di Trieste con il 51,29% per cento dei voti