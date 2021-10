Ciclismo su pista | Mondiali Roubaix 2021 | calendario | programma | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilcompleto deidisu, di scena ada mercoledì 20 a domenica 24 ottobre. Unmolto denso e ricco di appuntamenti, per un totale di 26 titoli iridati messi in palio in Francia. Per l’Italia ci sono ovviamente grandi aspettative dopo i successi dell’Olimpiade di Tokyo: il quartetto guidato da Filippo Ganna, Elia Viviani ed Elisa Balsamo sono solo alcune delle carte della spedizione azzurra. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire ogni giornata di gara.: I CONVOCATI DELL’ITALIA TV E– Gli appassionati potranno seguire idisu ...