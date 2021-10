Chocolat – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 ottobre 2021)Via Giovanni Boccaccio, 9 – 20123Tel. 02/48100597 Sito Internet: www..it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,80/4€, gelato 24€/kg Giorno di chiusura: Mai OFFERTANome omen per questa gelateria che già dall’insegna manifesta in modo chiaro e inequivocabile la sua vocazione. Oltre ai vari gusti di gelato, molti dei quali di cioccolato nelle sue molteplici declinazioni, qui è possibile fare anche delle ottime merende con torte e lievitati al cacao. Tornando al gelato, il cioccolato è presente in diverse varianti – fondente, al latte, con amarene, scorzette di arancia candite o meringa, cioccolato – a cui si aggiungono altre creme come il fior di latte, la nocciola, il pistacchio o la cheesecake ai lamponi, e i sorbetti alla frutta che comprendono pure qualche buon frutto tropicale. ...