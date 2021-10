Battuta di caccia finisce in tragedia: scambia l’amico per un animale e spara. Morto 42enne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarebbe dovuta essere una Battuta di caccia tra amici, uno più esperto e l’altro meno. Ma poi si è trasformata in un incubo che ha sconvolto la località di Poggio Finocchio. L’epilogo è stato infatti dei più tragici: un omicidio e un indagato. Tutto si è svolto nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16:30, quando i due amici, entrambi operai di 27 e 42 anni, si sono addentrati nei boschi di Tolfa per cacciare. Era Daniele D.F. – il 42enne – ad avere più esperienza; l’altro giovane voleva imparare e, insieme, avevano così deciso di passare una domenica autunnale in un parco suggestivo come quello della Tolfa. Leggi anche: Quattro giovani romani intossicati in Abruzzo: 22enne finisce in coma. Giallo sulla caldaia rotta Tolfa: omicidio colposo tra i boschi, perde la vita Daniele I due amici si erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarebbe dovuta essere unaditra amici, uno più esperto e l’altro meno. Ma poi si è trasformata in un incubo che ha sconvolto la località di Poggio Finocchio. L’epilogo è stato infatti dei più tragici: un omicidio e un indagato. Tutto si è svolto nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16:30, quando i due amici, entrambi operai di 27 e 42 anni, si sono addentrati nei boschi di Tolfa perre. Era Daniele D.F. – il– ad avere più esperienza; l’altro giovane voleva imparare e, insieme, avevano così deciso di passare una domenica autunnale in un parco suggestivo come quello della Tolfa. Leggi anche: Quattro giovani romani intossicati in Abruzzo: 22ennein coma. Giallo sulla caldaia rotta Tolfa: omicidio colposo tra i boschi, perde la vita Daniele I due amici si erano ...

