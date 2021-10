Ballottaggio Nerviano: il nuovo sindaco è Daniela Colombo, battuto Cozzi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nerviano (Milano) - Daniela Colombo è il nuovo sindaco di Nerviano . A sorpresa ha battuto il primo cittadino uscente Massimo Cozzi, diventando di fatto il primo sindaco donna nella storia di Nerviano. Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)(Milano) -è ildi. A sorpresa hail primo cittadino uscente Massimo, diventando di fatto il primodonna nella storia di

