BacktoWork | raccolti 12 milioni per due scale - up

La piattaforma di Crowdfundingha partecipato al finanziamento della start up di viaggi - avventura WeRoad che ha appena chiuso un round da 13,5 milioni di euro.ha raccolto oltre 4 milioni di euro grazie all'adesione di oltre 100 clienti di Intesa Sanpaolo Private Banking. Una operazione che conferma come il crowd investing sia una delle realtà più ...Altri 4 milioni sono statiattraverso una campagna di equity crowdfunding conin partnership con Intesa SanPaolo. La startup è stata fondata nel 2017 a Milano da Paolo de Nadai, ...Milano, 18 ott. (askanews) - La piattaforma di Crowdfunding BacktoWork ha partecipato al finanziamento della start up di viaggi-avventura WeRoad ...WeRoad, società italiana specializzata in viaggi avventura a lungo raggio per millennials, ha raccolto 13,5 milioni di euro con cui finanzierà la sua crescita e l'espansione internazionale. La scale-u ...