ATP Race, la situazione di Jannik Sinner verso le Finals di Torino. Ruud e Hurkacz ancora davanti, sorpasso Norrie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per Jannik Sinner, dopo Indian Wells, la questione delle ATP Finals di Torino resta sempre piuttosto intricata, anche in considerazione del cammino del britannico Cameron Norrie nel torneo californiano spostato a ottobre. Andiamo a vedere la situazione esatta della quale sarà protagonista lungo una parte di stagione che gli piace particolarmente, quella indoor. Attualmente l’altoatesino ha 2595 punti, e non debutterà prima di mercoledì (ma potrebbe essere anche giovedì) ad Anversa. Seguiranno Vienna e Parigi-Bercy: ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 uno in fila all’altro che, se non dovessero bastare, ma lo lasciassero in corsa, lo porterebbero a giocare lo storico evento di Stoccolma a ridosso delle Finals per cercare di raggranellare gli ultimi, decisivi punti ai fini ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per, dopo Indian Wells, la questione delle ATPdiresta sempre piuttosto intricata, anche in considerazione del cammino del britannico Cameronnel torneo californiano spostato a ottobre. Andiamo a vedere laesatta della quale sarà protagonista lungo una parte di stagione che gli piace particolarmente, quella indoor. Attualmente l’altoatesino ha 2595 punti, e non debutterà prima di mercoledì (ma potrebbe essere anche giovedì) ad Anversa. Seguiranno Vienna e Parigi-Bercy: ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 uno in fila all’altro che, se non dovessero bastare, ma lo lasciassero in corsa, lo porterebbero a giocare lo storico evento di Stoccolma a ridosso delleper cercare di raggranellare gli ultimi, decisivi punti ai fini ...

