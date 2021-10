ATP Anversa 2021, la prima giornata: Lajovic supera Gasquet, ok Van De Zandschulp e Rinderknech (Di lunedì 18 ottobre 2021) Messo alle spalle il Masters1000 di Indian Wells, il tennis torna in Europa per avanzare a passo svelto verso le ATP Finals di Torino. Si è conclusa pochi minuti fa la prima giornata del torneo di Anversa (Belgio), dove Jannik Sinner è la prima testa di serie e vorrà affondare il colpo per sperare ancora nella partecipazione all’ultimo torneo dell’anno. Primo match e subito una piccola sorpresa, con il francese Arthur Rinderknech che ha superato Federico Delbonis con un doppio 6-4. L’argentino è mancato proprio nel suo miglior fondamentale, il servizio, perdendolo per tre volte durante la partita e arrendendosi al dirimpettaio transalpino. Che al secondo turno incrocerà Dusan Lajovic, ottava testa di serie del seeding, che gli ha negato il derby transalpino con Richard ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Messo alle spalle il Masters1000 di Indian Wells, il tennis torna in Europa per avanzare a passo svelto verso le ATP Finals di Torino. Si è conclusa pochi minuti fa ladel torneo di(Belgio), dove Jannik Sinner è latesta di serie e vorrà affondare il colpo per sperare ancora nella partecipazione all’ultimo torneo dell’anno. Primo match e subito una piccola sorpresa, con il francese Arthurche hato Federico Delbonis con un doppio 6-4. L’argentino è mancato proprio nel suo miglior fondamentale, il servizio, perdendolo per tre volte durante la partita e arrendendosi al dirimpettaio transalpino. Che al secondo turno incrocerà Dusan, ottava testa di serie del seeding, che gli ha negato il derby transalpino con Richard ...

