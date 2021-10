Ambra Angiolini farà causa a Striscia la notizia e rinuncia al salone del libro? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ambra Angiolini diserta volontariamente il salone del libro di Torino, ma dopo le polemiche starebbe valutando anche un’azione legale contro Striscia la notizia. A riportarlo è il Corriere della Sera. Come riporta il CorSera, le due legali dell’attrice romana, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno annunciato di essere pronte a valutare «ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli». Lo storico inviato di Striscia la notizia aveva consegnato ad Ambra Angiolini il Tapiro d’Oro, dopo che l’attrice aveva rotto con l’allenatore della ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021)diserta volontariamente ildeldi Torino, ma dopo le polemiche starebbe valutando anche un’azione legale controla. A riportarlo è il Corriere della Sera. Come riporta il CorSera, le due legali dell’attrice romana, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno annunciato di essere pronte a valutare «ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli». Lo storico inviato dilaaveva consegnato adil Tapiro d’Oro, dopo che l’attrice aveva rotto con l’allenatore della ...

