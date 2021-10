Alex Belli è attratto da Soleil Sorge? Mila Suarez insinua:”presto ti rivelerai per quello che sei, un infedele” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 tutti hanno notato il rapporto di amicizia molto affiatato che hanno stretto Alex Belli e Soleil Sorge. Di fatto, i due, spesso e volentieri passano momenti di quotidianità in compagnia. Tutto ciò, però, ha fatto drizzare le antenne al pubblico, tanto che diversi follower della moglie di Alex Belli, ovvero Delia Duran, le hanno chiesto cosa ne pensi di questa amicizia. La moglie dell’attore, dal canto suo, ha ammesso di non essere preoccupata e pensa che quella tra Alex e Soleil sia solo una bella amicizia. Non sarebbe dello stesso avviso, però, l’ex fidanzata di Alex Belli, ovvero Mila Suarez. In un’intervista rilasciata per il settimanale ... Leggi su trashblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 tutti hanno notato il rapporto di amicizia molto affiatato che hanno stretto. Di fatto, i due, spesso e volentieri passano momenti di quotidianità in compagnia. Tutto ciò, però, ha fatto drizzare le antenne al pubblico, tanto che diversi follower della moglie di, ovvero Delia Duran, le hanno chiesto cosa ne pensi di questa amicizia. La moglie dell’attore, dal canto suo, ha ammesso di non essere preoccupata e pensa che quella trasia solo una bella amicizia. Non sarebbe dello stesso avviso, però, l’ex fidanzata di, ovvero. In un’intervista rilasciata per il settimanale ...

zazoomblog : Chi è Alex Belli? Età vita privata carriera e Instagram - #Belli? #privata #carriera #Instagram - Francy11412804 : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - ClcChiara : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - Lady26975507 : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - Lady26975507 : RT @withsoleil: Che sfigato e falso sto Alex Belli mamma mia, lo voglio fuori dalla casa #gfvip -