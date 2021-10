Abbonamenti pirata a Dazn | Sky | Mediaset Premium e Disney Channel | 1 800 denunciati

Advertising

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato denunciato per la vendita di abbonamenti pirata violando i diritti delle piattaforme televisive 'Me… - r_corti : RT @Gazzetta_it: Operazione anti “pezzotto”: denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro #pirateria - sportli26181512 : Operazione anti “pezzotto”: denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro: Operazione anti “pezzotto”: denunc… - infoitinterno : Abbonamenti pirata a Mediaset Premium, Sky, Dazn e Disney Channel - infoitinterno : Abbonamenti pirata a Dazn, Sky e Disney Channel: 1.800 denunciati e 300mila euro di multe -

Ultime Notizie dalla rete : Abbonamenti pirata

Sì, perché l'indagato della provincia di Varese, aveva messo su un vero e proprio ''negozio'' didi Pay - TVtra il 2017 e il 2020 offrendo a chiunque servizi televisivi su tutto ...MILANO - Un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato per vendita diin molte regioni italiane attraverso internet grazie alla violazione dei diritti delle piattaforme televisive 'Mediaset Premium', 'Sky', 'Dazn' e 'Disney Channel'. Lo comunica la ...Giro d'affari per oltre 500mila euro. Secondo gli accertamenti dei militari della guardia di finanza, il giro d'affari dell'uomo si aggira intorno ai 500mila euro Si parla di multe per un valore compl ...Un uomo residente in provincia di Varese è stato denunciato per una lucrosa attività di vendita di abbonamenti pirata in molte Regioni italiane svolta attraverso Internet grazie alla violazione dei di ...