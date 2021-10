Urne aperte per i ballottaggi, occhi puntati su Roma e Torino (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – Urne aperte per i ballottaggi. Si vota oggi fino alle 23 e domani, dalle ore 7 alle 15. Dopo i risultati di 3 e 4 ottobre, quando si è tenuto il primo turno, resta ancora da decidere il futuro di 65 comuni in Italia, dove gli elettori dovranno scegliere i sindaci delle loro città nella sfida a due dei ballottaggi. Si vota in dieci capoluoghi tra cui Roma, Torino e Trieste. Le altre sette città capoluogo coinvolte in questo appuntamento elettorale sono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. I comuni che vanno al voto per il ballottaggio sono in totale 65, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021)(ITALPRESS) –per i. Si vota oggi fino alle 23 e domani, dalle ore 7 alle 15. Dopo i risultati di 3 e 4 ottobre, quando si è tenuto il primo turno, resta ancora da decidere il futuro di 65 comuni in Italia, dove gli elettori dovranno scegliere i sindaci delle loro città nella sfida a due dei. Si vota in dieci capoluoghi tra cuie Trieste. Le altre sette città capoluogo coinvolte in questo appuntamento elettorale sono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. I comuni che vanno al voto per ilo sono in totale 65, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Urne aperte Urne aperte: i vastesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco Urne aperte a Vasto, dove i cittadini sono chiamati a scegliere chi guiderà la città nei prossimi cinque anni. Dopo il primo turno del 3 e 4 ottobre Francesco Menna , sindaco uscente e candidato del ...

Ballottaggi, urne aperte alle 7. Si vota fino alle 23 Si sono aperti alle 7 i seggi per i ballottaggi alle Comunali di oggi e domani. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona,...

Urne aperte: i vastesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco Zonalocale Ballottaggio, le città al voto con il nodo astensione: urne aperte oggi e domani Oggi e domani, cinque milioni di elettori saranno chiamati al voto in 65 città per i ballottaggi | Affluenza e diretta ...

Seggi aperti: a Savona via al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco La sfida tra il candidato del centrosinistra, Marco Russo, e quello del centrodestra, Angelo Schirru. Urne aperte fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì ...

