Udinese, Gotti: «Bologna nostra rivale. Pausa Nazionali? È stata utile» (Di domenica 17 ottobre 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE DELL’Udinese – «È vero che tre dei nostri giocatori erano impegnati con le Nazionali questa settimana e che altri tre invece avevano qualche problema fisico, però è anche vero che rispetto ai grandi esodi degli altri anni questa volta la sosta ci ha consentito di lavorare un po’ di più e di migliorare alcuni aspetti. Direi che sono soddisfatto della caratura dei giocatori a disposizione perché abbiamo due coppie di esterni con caratteristiche complementari che possono essere utilizzati in diversi momenti della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro ilLuca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE DELL’– «È vero che tre dei nostri giocatori erano impegnati con lequesta settimana e che altri tre invece avevano qualche problema fisico, però è anche vero che rispetto ai grandi esodi degli altri anni questa volta la sosta ci ha consentito di lavorare un po’ di più e di migliorare alcuni aspetti. Direi che sono soddisfatto della caratura dei giocatori a disposizione perché abbiamo due coppie di esterni con caratteristiche complementari che possono essere utilizzati in diversi momenti della ...

