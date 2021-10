Tragico incidente a Varese | 14enne morto in una vasca di depurazione per recuperare il pallone

(Di domenica 17 ottobre 2021)in provincia dicoinvolge unche cade in unadinel tentativo diil. Foto a puro scopo illustrativoaccade oggi, 17 ottobre a Castellanza, in provincia di: un ragazzo di 14 anni è stato ritrovato senza vita in unadi. Il ragazzo è stato recuperato grazie all’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco ed è stato portato subito all’ospedale di Legnano. Per ilperò non c’è stato nulla da fare, ed èpoco dopo essere giunto al Pronto soccorso. Il ragazzino è stato trovato in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorritori. ...

Advertising

guardiacostiera : #17ottobre ricorre oggi il 20° anniversario del tragico incidente che costò la vita a quattro membri dell'equipaggi… - Aprilia_News : TRAGICO #INCIDENTE IN ARABIA SAUDITA, MUORE GIAMPIERO GIARRI DI TOR SAN LORENZO - infoitinterno : TRAGICO INCIDENTE IN ARABIA SAUDITA, MORTI TRE BALLERINI ITALIANI: TRA LE VITTIME UN SICILIANO - ninda1952 : RT @RaiNews: Tragico incidente nel Varesotto - RaiNews : Tragico incidente nel Varesotto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

La Repubblica Firenze.it

LE ULTIME NOTIZIE News Arabia Saudita, auto in scarpata: morti 3 ballerini italiani 17 Ottobre 2021 < div> Sono tre i ballerini italiani morti in und'auto a Riad in Arabia Saudita. ...< div> Sono tre i ballerini italiani morti in und'auto a Riad in Arabia Saudita. Oltre al noto artista biscegliese Antonio Caggianelli , anche un giovane agrigentino di San Giovanni Gemini, Nicolas Esposto , e il romano Giampiero ...Incidente in provincia di Varese coinvolge un 14enne che cade in una vasca di depurazione nel tentativo di recuperare il pallone.Un ennesimo incidente mortale si è verificato si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulle strade della Granda. A farne le spese, un 55enne, S. B., uscito di strada a bordo della propria vettura ...