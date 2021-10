Si vota oggi e domani per i ballottaggi in 65 comuni (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Sono 65 i comuni d'Italia interessati al turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domani e lunedì, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori e interesserà anche 10 comuni capoluogo, tra cui Roma, Torino e Trieste. Si voterà per l'elezione del sindaco anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Sono 65 id'Italia interessati al turno dio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni die lunedì, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori e interesserà anche 10capoluogo, tra cui Roma, Torino e Trieste. Si voterà per l'elezione del sindaco anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urnedalle ore 7 alle ore 23, e, dalle ore 7 alle ore 15. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci neicapoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con ...

