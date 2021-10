Serve un presidente | il porto di Ancona rischia i 40 milioni per Fincantieri che a luglio torneranno al ministero E Assoporti scrive a

Advertising

rulajebreal : Presidente del Parlamento europeo, Sassoli: “Democrazia a rischio, siamo di fronte a un vero salto di livello, a un… - mauro22074 : Italiani cercatevi un Presidente della Repubblica per sostituire Mattarella. Mario Draghi serve a Palazzo Chigi anche dopo il 2023!!!!!! - GiGiglio99 : Mi serve il gol del presidente - montagna53 : @LGmarangon E vorrebbe pure fare il presidente della Repubblica, per quel posto serve una persona seria e competent… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Serve una manovra che accompagni il Paese fuori dalla crisi', è l'auspicio del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve presidente

corriereadriatico.it

Ildi Confindustria Bonomi ha sottolineato come questo sia il momento in cui 'il coraggio di una manovra forte sul cuneo' che metta i soldi nelle tasche degli italiani e delle ...Ma temporeggiare non, bisogna scegliere. REDDITO DI CITTADINANZA/ Gli ostacoli di Pd e M5s ... Ildella Confindustria Carlo Bonomi ha chiesto "un grande gesto di coraggio" che ...Tra i mille motivi per cui ad Ancona serve, e in fretta, un presidente per l'Autorità di sistema portuale ce n'è uno che da solo cuba 40 milioni di euro. Anzi 80. Anzi molti di più: ricordate ...ANCONA - Tra i mille motivi per cui ad Ancona serve, e in fretta, un presidente per l’Autorità di sistema portuale ce n’è uno che da solo cuba 40 milioni di euro. Anzi ...