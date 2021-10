Serie C | 9a giornata | il Bari non si ferma | Catanzaro ok Risultati e classifica

(Di domenica 17 ottobre 2021) Idella nonadel campionato diC (girone C) che eccezionalmente, in vista del turno infrasettimanale, si è disputata con tutte e dieci le gare in contemporanea

acmilan : Consulta la nostra guida sull'8° giornata di Serie A ??? #MilanVerona #SempreMilan - SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - BasketLivornese : ?? Live dal Modigliani Forum ?? Basket - Serie B 3^ giornata, Libertas Livorno 1947 ?? Langhe Roero - calciomercatoit : ?? #SerieA - I risultati del pomeriggio dell'ottava giornata: poker #Atalanta, #Sassuolo e #Bologna acciuffate nel f… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

EMPOLI - ATALANTA 1 - 4 11' e 26' Ilicic (A), 30' Di Francesco (E), 49' aut. Viti (E), 89' Zapata (A) EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli (42' Tonelli), Viti, Marchizza (82' ......nella. Il secondo è la masterclass prevista alle 19 all'Auditorium Conciliazione, già sold out da giorni. L'attore, in giacca chiara, con grande cappello e bandana, ha parlato della...Tutto pronto per Napoli-Torino, match valido per l'ottava giornata di Serie A. I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali.Nella 5ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 17 ottobre, vittoria del Poggibonsi sul Trestina per 1-0 e della Pianese contro l'Unipomezia per 4-2. Pareggia 0-0 ...