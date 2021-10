Selvaggia Lucarelli e Morgan: cosa c’è stato tra loro? (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci aspettavamo scintille tra Selvaggia Lucarelli e Morgan alla prima puntata di Ballando con le stelle 2021 e invece tra i due ci sono state solo belle parole e consigli. La giornalista, dopo la splendida esibizione di Morgan ( che ha sorpreso davvero tutti) non ha potuto che dare solo dei consigli al cantante. Gli ha detto di continuare su questa strada, di non rovinare tutto con le sue mani come fa sempre. Prima però era arrivata la frecciata. Morgan, aspettando che parlasse Selvaggia, ha sorriso dicendo che sarebbero arrivate le cose cattive. La Lucarelli ha risposto: “Io cattiva, sono 10 anni che aspetto una tua risposta!”. Effettivamente non tutti lo sanno ma Selvaggia Lucarelli e Morgan sono stati molto vicini in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci aspettavamo scintille traalla prima puntata di Ballando con le stelle 2021 e invece tra i due ci sono state solo belle parole e consigli. La giornalista, dopo la splendida esibizione di( che ha sorpreso davvero tutti) non ha potuto che dare solo dei consigli al cantante. Gli ha detto di continuare su questa strada, di non rovinare tutto con le sue mani come fa sempre. Prima però era arrivata la frecciata., aspettando che parlasse, ha sorriso dicendo che sarebbero arrivate le cose cattive. Laha risposto: “Io cattiva, sono 10 anni che aspetto una tua risposta!”. Effettivamente non tutti lo sanno masono stati molto vicini in ...

