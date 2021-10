(Di domenica 17 ottobre 2021)fischia uninma commette un doppio errore secondo la moviola dell’ex arbitro. Sta facendo molto rumore ilconcesso dainper fallo su Mkhitaryan. Il direttore di gara non lascia proseguire l’azione e annulla il gol segnato da Abraham. La moviola didella Domenica Sportiva mette in evidenza che c’è un tocco di mano di Mkhitaryan e quindi il gol di Abraham sarebbe stato annullato. Resta il fatto chenon aveva visto quel tocco e fischia ilsenza dare il vantaggio. Questo è il primo errore diin. Ma l’arbitro ...

napolipiucom : Saccani: 'Juve-Roma, Orsato sbaglia. Rigore andava ripetuto' #JuveRoma #Orsato #serieA #ForzaNapoliSempre… -

