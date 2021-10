Pierpaolo Pretelli | ospite a Domenica In parla dell' amore con Giulia Salemi e rivela | «Vorrei un altro figlio»

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - Amijon9 : RT @cipercepiamo: Pierpaolo Pretelli dicci se Alex Pacifico ti sta tenendo in ostaggio in qualche modo. mandaci un segnale di fumo. te le p… - ncldbn : RT @fabilis_: ' Invitami al matrimonio' ' Sicuro ' Pierpaolo Pretelli sappi che devi invitare pure noi #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

L'ex moglie di Flavio Briatore , dopo un lungo e stucchevole tira e molla dentro la casa del Grande Fratello VIP con, sembrava aver trovato un nuovo amore lontana dalle telecamere. ...L'ex velinoè stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno , nella puntata del 17 ottobre. L'ex velino ed ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip , ha parlato con la ...Intervistato da Mara Venier a Domenica In, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un video-messaggio dalla fidanzata Giulia Salemi: ‘Crede in me’ ...PierPaolo Pretelli fa una dolcissima dedica alla sua fidanzata Giulia Salemi nel corso del l'intervista a Domenica In da Mara Venier ...