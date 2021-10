Patricio O’Ward si prepara al test in F1 (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa storia comincia con un antefatto. Patricio O’Ward quest’anno ha corso la IndyCar con il team della McLaren, e Zak Brown gli ha promesso che, in caso di vittoria, gli avrebbe organizzato un test in F1. Il messicano ha conquistato il primo successo al Texas Motor Speedway, per poi replicare a Detroit. A quel punto, Brown si è mosso per mantenere la promessa, parlando con il team principal Andreas Seidl. “Pato” proverà la MCL35 nel corso dei Rookie test di Abu Dhabi, il prossimo mese. Il messicano è a Woking per preparare il sedile, con la mente rivolta al suo grande giorno. O’Ward pronto al test: obiettivo F1 da titolare? In molti si sono chiesti quale sia lo scopo di questa prova. È solo un premio per l’ottima stagione in IndyCar, oppure è una valutazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa storia comincia con un antefatto.quest’anno ha corso la IndyCar con il team della McLaren, e Zak Brown gli ha promesso che, in caso di vittoria, gli avrebbe organizzato unin F1. Il messicano ha conquistato il primo successo al Texas Motor Speedway, per poi replicare a Detroit. A quel punto, Brown si è mosso per mantenere la promessa, parlando con il team principal Andreas Seidl. “Pato” proverà la MCL35 nel corso dei Rookiedi Abu Dhabi, il prossimo mese. Il messicano è a Woking perre il sedile, con la mente rivolta al suo grande giorno.pronto al: obiettivo F1 da titolare? In molti si sono chiesti quale sia lo scopo di questa prova. È solo un premio per l’ottima stagione in IndyCar, oppure è una valutazione ...

