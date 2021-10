Nana | agente Anguissa | ”Napoli coraggioso ad ingaggiare un giocatore del Fulham nel calcio moderno”

Leggi su retecalcio

(Di domenica 17 ottobre 2021)ad, non è facileundelnel. Spalletti ha fiducia in lui, faremo il punto della situazione a fine stagione” Maximedel alciatore André Frank Zambo, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole: CONTENTO PER QUESTO INIZIO DI STAGIONE “Sono contento per questo inizio di stagione. Prima di tutto vorrei congratularmi con il presidente De Laurentiis per essersi circondato di persone competenti e per aver fatto in modo che il sogno deldiventasse realtà. -afferna-Grazie a ...