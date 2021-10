Minecraft Java e Bedrock in arrivo su Game Pass per PC con anche il cross-play

(Di domenica 17 ottobre 2021) Microsoft ha annunciato che a partire dal 2 novembreEdition eEdition saranno inseriti nel catalogo di Xboxper PC. Il gioco di Mojang è già disponibile nel catalogo Xbox del: in questo modo il cerchio si chiude egli utenti PC abbonati al servizio potranno accedervi. In realtà quello reso disponibile sarà un vero e proprio pacchetto, denominato: PC Bundle che, in un unico launcher, darà la possibilità di accedere ad una delle due versioni del gioco. Leggi altro...

Questo significa che nellaEdition diper PC i Minecoins non esistono . Alla luce di ciò, le indicazioni che trovi di seguito sono valide solo per la versione Bedrock . In ogni caso, ...La prima cosa che devi fare, però, è installareForge , uno strumento per la gestione delle mod suEdition. A tal proposito, ti consiglio di leggere le istruzioni che ti ho ...Microsoft ha annunciato che a novembre Minecraft Java Edition e Bedrock Edition saranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass per PC in un unico bundle ...Mojang ha annunciato, durante il Minecraft Live 2021, l'arrivo del titolo ormai diventato cult anche su Xbox Game Pass per PC.