LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli deve rimontare, il via di gara-2 alle 16.10 (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45: Tony Cairoli ha dovuto fare i conti con un problema meccanico quando si trovava in settima posizione. Poco dopo il via, infatti, il nove volte Campione del Mondo è scivolato al decimo posto, poi ha risolto le sue criticità ed è risalito in settima piazza. 15.42: L’alfiere della Honda, detentore del titolo iridato, ha terminato in quarta piazza e ora si trova a dodici punti di ritardo dal leader del Mondiale. 15.39: L’olandese della KTM si è reso protagonista di una rimonta semplicemente strepitosa: al via si è ritrovato fuori dalla top-10, poi è risalito grazie al suo immenso talento e ha arpionato un meraviglioso podio, grazie a un sorpasso stupendo su Tim Gajser nelle battute conclusive della corsa. 15.36: Una grande prestazione di Febvre che, recuperando dalla solita ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45:ha dovuto fare i conti con un problema meccanico quando si trovava in settima posizione. Poco dopo il via, infatti, il nove volte Campione del Mondo è scivolato al decimo posto, poi ha risolto le sue criticità ed è risalito in settima piazza. 15.42: L’alfiere della Honda, detentore del titolo iridato, ha terminato in quarta piazza e ora si trova a dodici punti di ritardo dal leader del Mondiale. 15.39: L’olandese della KTM si è reso protagonista di una rimonta semplicemente strepitosa: al via si è ritrovato fuori dalla top-10, poi è risalito grazie al suo immenso talento e ha arpionato un meraviglioso podio, grazie a un sorpasso stupendo su Tim Gajser nelle battute conclusive della corsa. 15.36: Una grande prestazione di Febvre che, recuperando dalla solita ...

