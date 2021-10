L’individuo in società: viaggio in un quotidiano «gioco di ruolo» (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – E’ stato di recente pubblicato il saggio La vita quotidiana come “gioco di ruolo”. Dal concetto di face in Goffman alla Labeling Theory della scuola di Chigago, esordio letterario di Giovanni Balducci (Mimesis, 120pp, 10€). Soggetto del piccolo manoscritto è l’io umano nella vita sociale quotidiana, circondato dal resto della scena che gli impone un “gioco di ruolo”. Il «gioco di ruolo» nella doppia natura di attore e personaggio Il singolo individuo si ritrova per paradosso obbligato a svolgere comportamenti che favoriscano il proprio interesse, dovendo contrastare un mondo di cui, nella narrazione testuale, è presentato come co-creatore. Ad essere adoperato è dunque il modello teatrale del sociologo canadese Erving Goffman che immaginò per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – E’ stato di recente pubblicato il saggio La vita quotidiana come “di”. Dal concetto di face in Goffman alla Labeling Theory della scuola di Chigago, esordio letterario di Giovanni Balducci (Mimesis, 120pp, 10€). Soggetto del piccolo manoscritto è l’io umano nella vita sociale quotidiana, circondato dal resto della scena che gli impone un “di”. Il «di» nella doppia natura di attore e personaggio Il singolo individuo si ritrova per paradosso obbligato a svolgere comportamenti che favoriscano il proprio interesse, dovendo contrastare un mondo di cui, nella narrazione testuale, è presentato come co-creatore. Ad essere adoperato è dunque il modello teatrale del sociologo canadese Erving Goffman che immaginò per ...

Advertising

PossibileSard : RT @PossibileIt: Per restituire dignità a chi lavora, perché il lavoro si paga e si deve pagare il giusto, quanto è necessario per coinvolg… - allenwdulles : @YlexNia La società non ha fini. La società non pensa, non agisce. Solo l’individuo lo fa. Come può, la democrazia,… - AlbertoGhioldi : @ildelfinogiulio @corrini Semplicemente la contrapposizione individuo sistema (e derive del) viene elaborata second… - Dario0080 : @Crudeli45198835 Il neoliberismo ha trasformato l'intera società e l'individuo in una merda - bolfra : @dyingleaf666 @bastacosi15 @Agenzia_Ansa Art. 2 ci dice quali diritti e quali doveri l'individuo ha in una società complessa. -

Ultime Notizie dalla rete : L’individuo società L’individuo in società: viaggio in un quotidiano «gioco di ruolo» Il Primato Nazionale