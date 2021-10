Lazio-Inter, animi agitati anche nel tunnel. Rischio stangata disciplinare per la rissa (Di domenica 17 ottobre 2021) Finale infuocato tra Lazio e Inter con animi agitati anche nel tunnel verso lo spogliatoio Finale a dir poco incandescente all’Olimpico di Roma nel match tra Lazio e Inter. Il tutto nasce dal gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra e i biancocelesti che non hanno buttato palla fuori. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta che gli animi erano surriscaldati anche nel tunnel verso gli spogliatoi dove ci sarebbero stati insultati reciproci. “C’è il veleno nella coda, c’è una storia che non finisce all’Olimpico e animerà i prossimi Lazio-Inter: vuoi che al ritorno non si parlerà di quanto successo ieri al minuto 81? È l’Episodio, E maiuscola, maiuscole pure le ... Leggi su intermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Finale infuocato traconnelverso lo spogliatoio Finale a dir poco incandescente all’Olimpico di Roma nel match tra. Il tutto nasce dal gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra e i biancocelesti che non hanno buttato palla fuori. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta che glierano surriscaldatinelverso gli spogliatoi dove ci sarebbero stati insultati reciproci. “C’è il veleno nella coda, c’è una storia che non finisce all’Olimpico e animerà i prossimi: vuoi che al ritorno non si parlerà di quanto successo ieri al minuto 81? È l’Episodio, E maiuscola, maiuscole pure le ...

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - stepa67 : RT @giusmo1: Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - Ferraristefano : Ieri abbiamo la conferma di due evidenze:l'etica è più larga della legge(filosofica questio non per twittaroli),erg… -