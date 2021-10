Juve-Roma 1-0, Kean stende i giallorossi (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juve batte la Roma 1-0 nel big match dell’ottava giornata della Serie A e torna in zona Champions League. Con 14 punti, dopo la quarta vittoria consecutiva, la formazione di Allegri è ad una lunghezza dai giallorossi di Mourinho, quarti a quota 15. La Roma parte col piede sull’acceleratore e si fa vedere un paio di volte dalle parti della porta bianconera. La Juventus, con uno schieramento accorto, riparte e sfonda al 16? con un colpo di testa in collaborazione tra Bentancur e Kean. Su cross di De Sciglio, il centrocampista uruguayano incorna e spedisce il pallone sulla testa del compagno: viene fuori una traiettoria che beffa Rui Patricio, 1-0. La Roma incassa il colpo e prova a reagire, nonostante l’infortunio muscolare di Zaniolo, costretto ad uscire. Al 42? un ... Leggi su funweek (Di domenica 17 ottobre 2021) Labatte la1-0 nel big match dell’ottava giornata della Serie A e torna in zona Champions League. Con 14 punti, dopo la quarta vittoria consecutiva, la formazione di Allegri è ad una lunghezza daidi Mourinho, quarti a quota 15. Laparte col piede sull’acceleratore e si fa vedere un paio di volte dalle parti della porta bianconera. Lantus, con uno schieramento accorto, riparte e sfonda al 16? con un colpo di testa in collaborazione tra Bentancur e. Su cross di De Sciglio, il centrocampista uruguayano incorna e spedisce il pallone sulla testa del compagno: viene fuori una traiettoria che beffa Rui Patricio, 1-0. Laincassa il colpo e prova a reagire, nonostante l’infortunio muscolare di Zaniolo, costretto ad uscire. Al 42? un ...

